Spotify определил предпочтения иностранцев в русской музыке

Стриминговый сервис Spotify рассказал, какую русскую музыку чаще всего слушают иностранцы.

«Абсолютным лидером в списке самых прослушиваемых за рубежом российских музыкантов стало имя Петра Чайковского», — цитируют РИА Новости пресс-службу музыкального сервиса.

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Композиции Чайковского в исполнении различных оркестров и солистов слушали в рамках сочинений или отдельных сборников.

На втором месте расположился Tony Igy (Антон Игумнов) — композитор, аранжировщик и автор трека «Astronomia». Дуэт Rauf & Faik из Ижевска занял третью строчку рейтинга. В этом году они выпустили такие синглы как «Если тебе будет грустно», записанный совместно с NILETTO, «Запомни I love you» с SHAMI и кавер на TikTok-хит Дани Милохина «Я дома».

Также в рейтинге иностранцев — петербургский дуэт Matisse & Sadko, диджей из Энгельса ARTY, который ранее записывал совместные треки с Armin van Buuren, Above & Beyond и Paul van Dyk.