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Spotify определил предпочтения иностранцев в русской музыке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стриминговый сервис Spotify рассказал, какую русскую музыку чаще всего слушают иностранцы.

«Абсолютным лидером в списке самых прослушиваемых за рубежом российских музыкантов стало имя Петра Чайковского», — цитируют РИА Новости пресс-службу музыкального сервиса.

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Композиции Чайковского в исполнении различных оркестров и солистов слушали в рамках сочинений или отдельных сборников.

На втором месте расположился Tony Igy (Антон Игумнов) — композитор, аранжировщик и автор трека «Astronomia». Дуэт Rauf & Faik из Ижевска занял третью строчку рейтинга. В этом году они выпустили такие синглы как «Если тебе будет грустно», записанный совместно с NILETTO, «Запомни I love you» с SHAMI и кавер на TikTok-хит Дани Милохина «Я дома».

Также в рейтинге иностранцев — петербургский дуэт Matisse & Sadko, диджей из Энгельса ARTY, который ранее записывал совместные треки с Armin van Buuren, Above & Beyond и Paul van Dyk.

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Топ комментариев

andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

лачинов

Сам то Автоваз за что? Вот тех умников которые через него денежки перекачивают по карманам ...

Drronum

ну прямо Ильич у ломпадки) Любит он такие ракурсы на фото

Disobedient

30лет все стрелки друг на друга переводят. Что меченый что эта шобла на перегонки на задних лапках перед...

Uynachalnica

Ничего себе - банальная кража! Вот как у нас секретые секреты охраняют.