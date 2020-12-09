Фильмы в 2021 году одновременно выпустят в кинотеатрах и онлайн

Киностудия Warner Bros. решила выпускать громкие премьеры 2021 года в кинотеатрах и онлайн одновременно. Это связано с пандемией коронавирусной инфекции. Киносообщество такое решение разозлило.

Проблема с кинопрокатом возникла с наступлением пандемии. Кинотеатры частично закрыли, и кассовые сборы потерпели крах. Самые серьезные премьеры пришлось перенести на год или два. Но Warner Bros. нашла решение — проводить премьеры фильмов в онлайн-кинотеатре HBO Max наряду с прокатом в кинотеатрах, сообщил портал Variety.

Подобное решение разочаровало киносообщество. Независимый кинематографический альянс посчитал, что это обесценит фильмы.

Организация опубликовала заявление, в котором она призвала кинокомпании вернуться к модели временной театральной эксклюзивности, отметив, что только это является главной ценностью в кинематографе, а не потоковые сервисы.

На решение Warner Bros. отреагировал также режиссер Кристофер Нолан. Он разочаровался, что кинокомпания даже не посоветовалась с режиссерами. Хотя сам ранее говорил, что киноиндустрии пора выходить на другой уровеньраспространения фильмов.



Эти слова были связаны с обсуждение провальной кассы его фильма «Довод». Нолан выпустил картину, когда кинотеатры только начали открывать после строгих эпидемиологических ограничений.