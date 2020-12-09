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Фильмы в 2021 году одновременно выпустят в кинотеатрах и онлайн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай, ключевое слово

Киностудия Warner Bros. решила выпускать громкие премьеры 2021 года в кинотеатрах и онлайн одновременно. Это связано с пандемией коронавирусной инфекции. Киносообщество такое решение разозлило.

Проблема с кинопрокатом возникла с наступлением пандемии. Кинотеатры частично закрыли, и кассовые сборы потерпели крах. Самые серьезные премьеры пришлось перенести на год или два. Но Warner Bros. нашла решение — проводить премьеры фильмов в онлайн-кинотеатре HBO Max наряду с прокатом в кинотеатрах, сообщил портал Variety.

Подобное решение разочаровало киносообщество. Независимый кинематографический альянс посчитал, что это обесценит фильмы.

Организация опубликовала заявление, в котором она призвала кинокомпании вернуться к модели временной театральной эксклюзивности, отметив, что только это является главной ценностью в кинематографе, а не потоковые сервисы.

На решение Warner Bros. отреагировал также режиссер Кристофер Нолан. Он разочаровался, что кинокомпания даже не посоветовалась с режиссерами. Хотя сам ранее говорил, что киноиндустрии пора выходить на другой уровеньраспространения фильмов.

Эти слова были связаны с обсуждение провальной кассы его фильма «Довод». Нолан выпустил картину, когда кинотеатры только начали открывать после строгих эпидемиологических ограничений.

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Топ комментариев

andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

лачинов

Сам то Автоваз за что? Вот тех умников которые через него денежки перекачивают по карманам ...

Drronum

ну прямо Ильич у ломпадки) Любит он такие ракурсы на фото

Uynachalnica

Ничего себе - банальная кража! Вот как у нас секретые секреты охраняют.

vad7958

Это хорошо быстрее эта власть развалиться.