Советник Ельцина назвал виновника развала СССР

Бывший советник Ельцина Сергей Шахрай назвал Михаила Горбачева главным виновником распада СССР в интервью, приуроченном к годовщине подписания Беловежских соглашений.

Сам договор, по мнению Шахрая, лишь фиксировал развал Советского Союза, но не был его причиной. «Это все равно, что обвинить врача, который по скорой помощи приехал, в том, что он выписал свидетельство о смерти умершего. Понимал ли врач, какую бумагу подписывает?» — сказал Шахрай в интервью газете «Взгляд».

Он уверен, что уже к середине осени 1991 года были утрачены последние шансы сохранить СССР. «Главной причиной этого стал быстрый распад Компартии Советского Союза, который закончился уже к 1 октября. Где-то по суду, как в Прибалтике, а где-то путем самороспуска», — пояснил экс-советник Ельцина.

«Этот процесс запустил Горбачев. Когда обиженный на ГКЧП он вернулся в Москву из Фороса, то внезапно сложил с себя полномочия генерального секретаря и предложил "всем честным коммунистам" выйти из КПСС"», — считает Шахрай.

Восьмого декабря 1991 года руководителями России, Белоруссии и Украины было подписано соглашение. В нем котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

Фактически СССР распался 25 декабря 1991 года, когда Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о завершении деятельности на посту президента, отметил Шахрай.