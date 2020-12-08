Умер последний министр обороны Советского Союза

Последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни, руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

«К сожалению, да, Евгений Иванович Шапошников скончался», — сказал «Интерфаксу» Дерябин.

Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области. В 1963 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, в 1969 году — Военно-воздушную академию имени Гагарина, в 1984 году — Военную академию Генерального штаба.

С 23 августа по 26 декабря 1991 года Шапошников возглавлял министерство обороны СССР. После распада Советского Союза маршал был назначен главнокомандующим Вооруженными Силами СНГ, а в июне 1993 года — секретарем Совета безопасности России.

В дальнейшем военачальник возглавлял «Аэрофлот», в 1997-2004 годы— был помощником президента России.