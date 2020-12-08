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Умер последний министр обороны Советского Союза

Источник:
"Интерфакс"
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Последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни, руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

«К сожалению, да, Евгений Иванович Шапошников скончался», — сказал «Интерфаксу» Дерябин.

Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области. В 1963 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, в 1969 году — Военно-воздушную академию имени Гагарина, в 1984 году — Военную академию Генерального штаба.

С 23 августа по 26 декабря 1991 года Шапошников возглавлял министерство обороны СССР. После распада Советского Союза маршал был назначен главнокомандующим Вооруженными Силами СНГ, а в июне 1993 года — секретарем Совета безопасности России.

В дальнейшем военачальник возглавлял «Аэрофлот», в 1997-2004 годы— был помощником президента России.

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Топ комментариев

andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

лачинов

Сам то Автоваз за что? Вот тех умников которые через него денежки перекачивают по карманам ...

Drronum

ну прямо Ильич у ломпадки) Любит он такие ракурсы на фото

Uynachalnica

Ничего себе - банальная кража! Вот как у нас секретые секреты охраняют.

vad7958

Это хорошо быстрее эта власть развалиться.