Земля на сутки погрузится в облако плазмы

Землю накроет облако плазмы, выброшенной с Солнца, утверждается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук. Планета на сутки полностью погрузится в солнечное вещество.

«Первые за несколько лет геомагнитные возмущения, вызванные вспышкой на Солнце, ожидаются на Земле в ночь с 9 на 10 декабря 2020 года», — говорится в сообщении института.

Причиной возмущений станет выброс солнечного вещества, произошедший вечером 7 декабря. Первые облака солнечной плазмы придут в околоземное пространство примерно в три-четыре часа утра 9 декабря, а основное ядро выброса достигнет орбиты Земли ближе к полуночи.

Это вызовет резкий рост радиационной нагрузки, а также приведет к колебаниям магнитного поля у поверхности Земли. Кроме этого, область северных сияний может снизиться до широт 60-70 градусов.

30 ноября на Солнце произошла самая мощная за три года вспышка. Последний раз такая мощная вспышка была зафиксирована осенью 2017 года. Вспышке был присвоен балл М 4.4. Это четвертый балл по пятибалльной системе.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся исследователями на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.