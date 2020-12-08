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Земля на сутки погрузится в облако плазмы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Землю накроет облако плазмы, выброшенной с Солнца, утверждается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук. Планета на сутки полностью погрузится в солнечное вещество.

«Первые за несколько лет геомагнитные возмущения, вызванные вспышкой на Солнце, ожидаются на Земле в ночь с 9 на 10 декабря 2020 года», — говорится в сообщении института.

Причиной возмущений станет выброс солнечного вещества, произошедший вечером 7 декабря. Первые облака солнечной плазмы придут в околоземное пространство примерно в три-четыре часа утра 9 декабря, а основное ядро выброса достигнет орбиты Земли ближе к полуночи.

Это вызовет резкий рост радиационной нагрузки, а также приведет к колебаниям магнитного поля у поверхности Земли. Кроме этого, область северных сияний может снизиться до широт 60-70 градусов.

30 ноября на Солнце произошла самая мощная за три года вспышка. Последний раз такая мощная вспышка была зафиксирована осенью 2017 года. Вспышке был присвоен балл М 4.4. Это четвертый балл по пятибалльной системе.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся исследователями на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.

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Топ комментариев

andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

лачинов

Сам то Автоваз за что? Вот тех умников которые через него денежки перекачивают по карманам ...

Drronum

ну прямо Ильич у ломпадки) Любит он такие ракурсы на фото

vad7958

Это хорошо быстрее эта власть развалиться.

Uynachalnica

Ничего себе - банальная кража! Вот как у нас секретые секреты охраняют.