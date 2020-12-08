Стартовали продажи самой мощной видеокарты Radeon 6900 XT

Продажи эталонных видеокарт AMD Radeon RX 6900 XT официально стартовали 8 декабря, рекомендованная цена флагманского устройства в линейке составит 999 долларов США.

Самая мощная на сегодня видеокарта компании AMD выполнена на базе 7-нм графического процессора Navi 21 с архитектурой RDNA 2 и аппаратной поддержкой трассировки лучей. Она имеет GPU с тактовой частотой 2015 МГц (2250 в разгоне), а также 16 ГБ видеопамяти GDDR6.

Первые тесты показывают, что RX 6900 XT выступает на уровне RTX 3090 в зависимости от конкретной игры. При этом видеокарта стоит примерно в полтора раза дешевле своего прямого конкурента от Nvidia.

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Компания AMD официально представила новое поколение видеокарт Radeon RX 6000 Big Navi в конце октября. В линейку вошли три модели: Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT.