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Китайские физики достигли квантового превосходства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Китайские физики продемонстрировали так называемое квантовое превосходство, для этого они собрали специальную оптическую схему. Эксперимент показал, что квантовый вычислитель справляется с задачами в 100 триллионов раз быстрее, чем обычный суперкомпьютер.

Ученые уже несколько лет занимаются вопросом превосходства квантового компьютера над классическим вычислительным устройством. При этом конкретные параметры этого превосходства долгое время оставались неизвестными и даже оспаривались, пишет Science.

Около года назад отдел квантового искусственного интеллекта компании Google впервые заявил о том, что их сверхпроводниковый 53-кубитный процессор Sycamore смог превзойти классический суперкомпьютер в задаче о генерации случайных числовых строк.

Исследователи из научно-технического университета Китая собрали фотонный процессор с 25 фотонами. Они использовали его для расчета перманентов матрицы размером 100 на 100. Данная задача считается невозможной для классического компьютера.

Ученые полагают, что увеличение мощи квантовых компьютеров позволит в перспективе выйти на пределы классической физики, что приведет к росту мощности вычислительных устройств по экспоненте.

На сегодня прототипы квантовых компьютеров способны лишь осуществлять расчеты по схеме традиционной для существующих компьютеров, только намного быстрее. Однако в будущем это ограничения будет снято, уверены исследователи.

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