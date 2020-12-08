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Роналду и Месси после долгого перерыва сойдутся на поле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://twitter.com/FCBarcelona

Легендарные футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси впервые после перерыва в 947 дней встретятся на поле в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч пройдет на домашнем стадионе «Барселоны». Его уже назвали историческим и легендарным. В официальном аккаунте футбольного клуба даже размещен фото-коллаж двух футбольных звезд с подписью: «История. Криштиану Роналду и Лео Месси».

Роналду и Месси считаются ярчайшими футбольными звездами современности. Споры о том, кто из них лучше, не утихают годами. Ранее они играли друг против друга 35 раз, но только три раза это происходило в рамках Лиги чемпионов. При этом на поле друг против друга в последний раз выходили 6 мая 2018 года, когда Роналду еще выступал за «Реал». Тот матч окончился ничьей 2:2.

Легендарная встреча могла состояться чуть раньше в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, который проходил в Турине. Но тогда Роналду не смог выйти на поле, так как был болен коронавирусом.

Несмотря на то, что обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, игра является принципиальной для клубов именно из-за противостояния их лидеров. Она начнется 8 декабря в 23:00 часа по московскому времени. В России игру будет транслировать канал «Матч! Футбол 1».

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