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Путин заморозил накопительную пенсию до 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, «замораживающий» накопительную часть пенсии до конца 2023 года, советующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян стали направляться в страховую часть для выплаты действующим пенсионерам. В прошлом году Владимир Путин подписал закон о продлении «заморозки» накопительной пенсии до конца 2022 года.

До 2014 года россияне могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование своих накоплений или передать в страховую часть, увеличивая баллы для расчета собственных пенсионных выплат.

В пояснительной записке к закону отмечается, что решение о «заморозке» не объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется.

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