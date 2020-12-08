Путин заморозил накопительную пенсию до 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, «замораживающий» накопительную часть пенсии до конца 2023 года, советующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян стали направляться в страховую часть для выплаты действующим пенсионерам. В прошлом году Владимир Путин подписал закон о продлении «заморозки» накопительной пенсии до конца 2022 года.

До 2014 года россияне могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование своих накоплений или передать в страховую часть, увеличивая баллы для расчета собственных пенсионных выплат.

В пояснительной записке к закону отмечается, что решение о «заморозке» не объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется.