Воспитатель получил условный срок за выпавшего из окна ребенка

Воспитателя детского сада в Горно-Алтайске осудили условно за падение трехлетнего малыша из окна второго этажа, сообщает СУ СК региона.

Инцидент произошел в мае этого года в детском саду №9 Горно-Алтайска. 53-летняя воспитатель нарушила свои должностные инструкции и не закрыла входную дверь в спальную комнату, расположенную на втором этаже.

В спальне в это время было настежь открыто окно для проветривания помещения. Она оставила без присмотра трехлетнего воспитанника, который зашел в эту спальню, встал на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна на асфальтированную дорожку. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 118 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Суд признал воспитательницу виновной и приговорил к шести месяцам месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода.