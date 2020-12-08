Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2021 год

Датская финансово-технологическая компания Saxo Bank опубликовала «шокирующие предсказания» на 2021 год, в список входят в основном маловероятные события, способные оказать значительное влияние на рынки, сообщает пресс-служба организации.

Вошедшие в список предсказания не являются официальными рыночными прогнозами компании на 2021 год, с их помощью она предупреждает инвесторов, что многие заблуждаются, оценивая наступления вышеупомянутых событий слишком низко.

Так, в одном из прогнозов говорится, что крупные СМИ и социальные сети в 2021 году будут вынуждены принять новые меры для борьбы с недостоверной информацией. Для этого их включат в общую блокчейн-сеть, позволяющую публиковать новости защищенным образом.

Согласно другому прогнозу, в 2021 году появится фонд гражданских технологий, который выделит каждому человеку долю владения капитальными активами в технологической сфере, причем дополнительные доли пойдут потерявшим работу.

Внедрение спутниковых систем раздачи интернета обрушит цены на связь и на порядок повысит скорости обмена данными. В выигрыше будут эффективное образование и производительный бизнес, гласит еще один прогноз.

Банк также прогнозирует, что революционная термоядерная технология принесет человечеству изобилие. Освоение термоядерной энергии устранит нехватку воды и пищи в мире благодаря опреснению морской воды и вертикальному сельскому хозяйству.