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Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2021 год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Jensejnerjep / CC BY-SA 4.0

Датская финансово-технологическая компания Saxo Bank опубликовала «шокирующие предсказания» на 2021 год, в список входят в основном маловероятные события, способные оказать значительное влияние на рынки, сообщает пресс-служба организации.

Вошедшие в список предсказания не являются официальными рыночными прогнозами компании на 2021 год, с их помощью она предупреждает инвесторов, что многие заблуждаются, оценивая наступления вышеупомянутых событий слишком низко.

Так, в одном из прогнозов говорится, что крупные СМИ и социальные сети в 2021 году будут вынуждены принять новые меры для борьбы с недостоверной информацией. Для этого их включат в общую блокчейн-сеть, позволяющую публиковать новости защищенным образом.

Согласно другому прогнозу, в 2021 году появится фонд гражданских технологий, который выделит каждому человеку долю владения капитальными активами в технологической сфере, причем дополнительные доли пойдут потерявшим работу.

Внедрение спутниковых систем раздачи интернета обрушит цены на связь и на порядок повысит скорости обмена данными. В выигрыше будут эффективное образование и производительный бизнес, гласит еще один прогноз.

Банк также прогнозирует, что революционная термоядерная технология принесет человечеству изобилие. Освоение термоядерной энергии устранит нехватку воды и пищи в мире благодаря опреснению морской воды и вертикальному сельскому хозяйству.

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Топ комментариев

andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

лачинов

Сам то Автоваз за что? Вот тех умников которые через него денежки перекачивают по карманам ...

лачинов

То есть техосмотр хотят превратить в бездонную кормушку для частных кампаний? И вернутся к тому, от чего...

vad7958

Это хорошо быстрее эта власть развалиться.

Uynachalnica

Ничего себе - банальная кража! Вот как у нас секретые секреты охраняют.