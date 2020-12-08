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Нашествие туристов ожидается зимой в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ manzherok_resort, vk.com

Небывалое нашествие туристов ожидается в этом зимнем сезоне в Республике Алтай, где основной турпоток всегда приходится на летние месяцы, сообщил Sibnet.ru представитель Министерства природных ресурсов, экологии туризма региона.

Он уточнил, что если прошлой зимой в Горный Алтай на отдых приехали чуть менее 270 тысяч человек, в этом году ожидается порядка 350 тысяч гостей. Это связано как с закрытыми из-за пандемии границами страны, так и с развитием круглогодичных комлексов, включая горнолыжные базы.

Рост турпотока примерно на 40% уже был отмечен этим летом – после открытия турсезона 3 мюля в кратчайшие сроки были забронированы все турбазы, включая самые дорогостоящие. Сейчас на новогодние праздники большинство средств размещения уже также забронировано.

Несмотря на скудный снежный покров, на курорте «Манжерок» уже 19 декабря откроют зимний сезон, правда из-за пандемии большого праздника, как в предыдущие годы, здесь не будут. Гости уже могут кататься, потому что в этом году в «Манжероке» заработала новая система искусственного оснежения горнолыжных трасс.



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