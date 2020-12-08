Голодающая дольщица «Новомарусино» будет караулить Травникова у входа

Одна из обманутых дольщиц ЖК «Новомарусино» Татьяна Жук готова продолжить недельную голодовку и поселиться возле здания правительства, чтобы подкараулить губернатора области Андрея Травникова, потому что власти не помогают решить проблему с долгостроем.

Дольщики «Новомарусино» начали голодовку 1 декабря в строительном вагончике возле недостроенных домов. Их должны были сдать еще в 2016 году. Застройщика «Доступное жилье Новосибирск» признали банкротом, без жилья остались 800 дольщиков. 100 квартир в недострое купила мэрия Новосибирска для расселения аварийного жилья.

Дольщики поучаствовали в совещании с представителями ППК «Фонд» и региональным минстроем. Власти сообщили, что в бюджете области на два года предусмотрены 689 миллионов рублей на софинансирование достройки долгостроев, в том числе домов «Новомарусино». Но начать достройку не могут из-за того, что земля под ними оказалась в залоге у «Промсвязьбанка».

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По словам Жук, ситуация остается тупиковой, тем более что деньги область выделит на достройку только первого дома, хотя в его каркасе обнаружены нарушения. Кроме того, не ясно, сколько времени займет снятие обременения с земли, скорее всего это будет происходить через суд. При этом региональный минстрой не подает в ППК «Фонд» документы по другим домам. Дольщики не хотят останавливать голодовку.

«Я продолжу не только голодовку в вагончике, я к понедельнику, если будем живы, к черному входу, куда заходит Андрей Александрович (Травников), поставлю стул, принесу пенку под ноги, и сяду там, иначе так и будут говорить, что денег нет», — сказала журналистам Жук.