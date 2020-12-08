Олимпийская чемпионка Резцова призналась в допинге

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что употребляла допинг на протяжении всей карьеры — сначала это были уколы крови, затем какие-то препараты.

«Не отрекаюсь от допинга, я это делала. <…> Ни одного препарата не знаю и знать не хочу. Мне это помогало – и все. Если бы я попалась, то, наверное, уже отвечала бы», — сказала Резцова в интервью Sports.ru.

По ее словам, когда она в 1996 году вернулась в лыжи, ей сказали, что необходимо принять некоторые препараты. За таблетки спортсменка заплатила 2,5 тысячи долларов. Резцова отметила, что «на самом деле почувствовала добавку в организме».

Она отметила, что ранее, при подготовке к Олимпиаде-1988, ей ставили уколы крови. «У нас брали 800 мл, выливали в банку. Ее в холодильник, потом нам вводили зимой — нашу же кровь. Наверное, кому-то это помогало — честно, по эффекту я ничего не чувствовала», — рассказала она.

Резцова — единственная женщина в мире, ставшая олимпийской чемпионкой сразу в двух зимних видах спорта. Она выиграла золото в Калгари-1988 в лыжной эстафете, а также победила в биатлоне в Альбервилле-1992 (в спринте) и в Лиллехаммере-1994 (в эстафете). В 1992 году Резцова стала первой олимпийской чемпионкой в истории биатлона. Сейчас ей 55 лет.