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Новая российская орбитальная станция оказалась вместительней «Мира»

Источник:
РИА Новости
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Фото: NASA

Будущая российская орбитальная станция по размерам превзойдет станцию «Мир» и российский сегмент МКС, следует из опубликованных материалов «Роскосмоса», в которых представлена концепция перспективного объекта.

В состав станции войдут минимум пять модулей: базовый, производственный, складской, модуль-платформа для обслуживания космических аппаратов, а также коммерческий модуль для размещения четырех туристов.

В 2025–2026 годах планируется построить станцию внутренним объемом 136 кубометров трех модулей, в ней смогут жить два российских космонавта. В 2026–2028 годах ее дополнят остальными модулями. В результате внутренний объем станции достигнет 464 кубометров.

Жилой объем станции «Мир» составлял 376 кубометров, а объем российского сегмента МКС сейчас — всего около 189 кубометров. При этом общий объем Международной космической станции с учетом всех модулей на сегодня составляет 916 кубометров.

Первый заместитель гендиректора корпорации «Энергия» Владимир Соловьев ранее сообщил, что после 2025 года России следует отказаться от дальнейшей эксплуатации МКС, так как станция фактически начнет разрушаться. По его словам, государству нужно сконцентрироваться на создании национальной станции.

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Топ комментариев

andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

лачинов

То есть в том что некоторые пьют без меры виноваты длинные выходные? Гениально! По этой логике выходные...

bars53

за неисправную лампочку повторно техосмотр? Круто!

лачинов

Сам то Автоваз за что? Вот тех умников которые через него денежки перекачивают по карманам ...

djstanislove

Во первых пусть для начала заберут эти самые острова, а потом уже тарахти про то что Москву игнорируют....