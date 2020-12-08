Силовики задержали зампреда правительства Бурятии Алексея Мишенина. В кабинете чиновника сотрудники ФСБ проводят обыски, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы республиканского правительства.

«Обыски проводит ФСБ. Мишенин задержан. Претензии предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода», — прокомментировала представитель пресс-службы.

Алексей Мишенин окончил факультет летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета. В 2011 году назначен на должность генерального директора на Новосибирском авиаремонтном заводе.

В 2015 году главы Бурятии с 10 ноября 2015 года был назначен на должность министра промышленности и торговли республики.