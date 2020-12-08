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Силовики задержали зампреда правительства Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Бурятии

Силовики задержали зампреда правительства Бурятии Алексея Мишенина. В кабинете чиновника сотрудники ФСБ проводят обыски, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы республиканского правительства.

«Обыски проводит ФСБ. Мишенин задержан. Претензии предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода», прокомментировала представитель пресс-службы.

Алексей Мишенин окончил факультет летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета. В 2011 году назначен на должность генерального директора на Новосибирском авиаремонтном заводе.

В 2015 году главы Бурятии с 10 ноября 2015 года был назначен на должность министра промышленности и торговли республики.

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Бурятия #Происшествия #Местная власть
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Топ комментариев

andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

лачинов

То есть в том что некоторые пьют без меры виноваты длинные выходные? Гениально! По этой логике выходные...

bars53

за неисправную лампочку повторно техосмотр? Круто!

лачинов

Сам то Автоваз за что? Вот тех умников которые через него денежки перекачивают по карманам ...

djstanislove

Во первых пусть для начала заберут эти самые острова, а потом уже тарахти про то что Москву игнорируют....