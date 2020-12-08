Магазины сообщили о необычном спросе на продукты к Новому году

Торговые сети ждут повышенных продаж перед Новым годом и в праздничные каникулы. На фоне ограничений в связи пандемией люди станут баловать себя продуктами средней и высокой ценовой категории, считают представители ретейла.

Президент «Магнита» Ян Дюннинг уверен, что его компанию ожидают хорошие продажи. В новогодние праздники россияне будут вынуждены больше времени проводить дома. Многие лишились возможности уехать отдыхать. «Это значит, что спрос на товары будет повышенным», — сказал Дюннинг «Известиям».

В «Магните» допустили, что в декабре может вырасти спрос на продукты средней и более высокой ценовой категории: люди будут стремиться побаловать себя. Ожидая увеличение спроса, «Магнит» нарастил предложение чая на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, кофе — вдвое. Плюс к этому расширят линейку вина — на 58%.

Представители ретейла отмечают и другую тенденцию. Россияне столкнулись с сокращением доходов. Они перераспределят новогодний бюджет в пользу продовольственных товаров за счет непродовольственных,

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В «Ленте» ожидают, что по сравнению с прошлым годом вырастет спрос на праздничные товары, пиротехнику, продукцию для дома. В «Ашане» отметили одну особенность: увидев нужный товар со скидкой, люди не ждут конца декабря, а покупают его сейчас.

Традиционно в декабре продовольственные торговые сети отмечают скачок спроса в несколько раз на «сезонные» продукты, напомнили в объединении ритейлеров. Речь о консервированных овощах (кукуруза и горошек), колбасах, сырах, соках, фруктах, деликатесах и алкогольных напитках (шампанское и водка).