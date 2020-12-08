Министр в Забайкалье попросил бизнесменов выдать зарплату раньше

Министр экономики Забайкальского края Александр Бардалеев предложил работодателям выдать заработную плату за декабрь сотрудникам раньше обычного — до 20 декабря, чтобы избежать скопления народа в магазинах перед Новым годом.

Из-за высоких показателей заражения коронавирусом в регионе, Роспотребнадзор рекомендовал магазинам и торговым центрам перед праздниками регулировать численность посетителей: не более одного человека на 4 квадратных метра.

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«Пик продаж приходится на конец декабря. В магазинах неизбежно будет скопление народа. Досрочная выдача зарплаты позволит часть покупок сместить на ранние сроки. А значит, мы обеспечим соблюдение социальной дистанции и защитим себя от инфекции», — отметил Бардалеев.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, между людьми в торговых центрах и магазинах должна сохраняться социальная дистанция в 1,5 метра. Персонал магазинов, а также все покупатели должны находиться в масках и перчатках.