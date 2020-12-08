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Егор Крид и Нюша выпустили тизер клипа «Мистер и Миссис Смит»

Источник:
Sibnet.ru
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Рэпер Егор Крид и певица Нюша анонсировали клип на песню «Мистер и Миссис Смит» тизером, дату премьеру артисты пока не называют.

Сам Егор Крид назвал будущий клип мини-фильмом. В тизере видно, что Нюша и Крид с отправляются в свое прошлое, чтобы разобраться в отношениях.

Исполнители пообещали поклонникам, что полное видео выйдет скоро, но дату премьеру не сообщили.

Трек «Мистер и Миссис Смит» стал актом примирения артистов спустя несколько лет. Молодых людей в начале карьеры связывали романтические отношения, но потом они со скандалом расстались и долгое время не общались.

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