Ученые заставили растения «кричать» от стресса

Израильские ученые ввели растения томата и табака в состояние стресса и узнали, что они издают довольно сильные ультразвуки.

Ученые из Тель-Авивского университета решили проверить, издают ли растения звуки в состоянии стресса, например, если оставить их без воды или подрезать стебли, об исследовании напомнил автор программы N+2 Андрей Коняев на телеканале RTVi.

И томат, и табак довольно сильно «кричат»: частота издаваемых звуков была от 49,6 до 57,8 килогерца, уровень звукового давления — от 60 до 65 децибелов. Причем томаты издавали больш «выкриков».

По мнению авторов исследования, регистрируемый звук образуется при кавитации — когда внутри растений формируются и лопаются маленькие пузырьки воздуха. Человеческое ухо не может различить издаваемые растениями звуки, но это могут сделать другие растения или насекомые. Следующий шаг ученых — понять, как реагируют на «крики» другие растения.