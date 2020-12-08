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Россию признали второй в мире державой по парку военной авиации

Источник:
ТАСС
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Фото: Вячеслав Степанов, Дмитрий Чистопрудов. / CC BY 4.0

Российские вооруженные силы обладают вторым по численности парком военной авиационной техники, уступая по этому показателю лишь Соединенным Штатам, говорится в ежегодном аналитическом справочнике World Air Forces 2021.

«Россия занимает второе место в списке крупнейших операторов военной авиации. На вооружении страны состоит 4 143 машины, что составляет 8% общемирового парка военной авиатехники», — приводит ТАСС материалы справочника.

По данным World Air Forces 2021, в состав парка российской боевой авиатехники входит 1 531 самолет (10% общемирового парка). По данному показателю Россия отстает лишь от США (2 717 самолетов, 17% общемирового парка) и незначительно уступает Китаю (1 571 самолет, 11% общемирового парка).

В категории военных вертолетов Россия находится на втором месте в рейтинге Flight International — на вооружении российской армии ссостоит 1 540 вертолетов (8% общемирового парка). По данному показателю страна уступает только США, которые располагают 5 434 вертолетами (27% общемирового парка).

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Кроме этого, как отмечает справочник, в состав авиапарка входит 429 военно-транспортных самолетов (10% общемирового парка). Первую строчку рейтинга в данной категории снова занимают США с 941 военно-транспортным самолетом (22% общемирового парка).

Россия располагает 130 специальными самолетами (7% общемирового парка) — и по данному показателю страна уступает только США (749 самолетов, 38%) и Японии (161 самолет, 8%).

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