Ученые заявили о риске большой войны между Россией и Западом

Российские, американские и европейские ученые призвали лидеров государств к снижению риска войны в Европе. Взаимное доверие между Россией и Западом подорвано, растет враждебность, констатируют эксперты.

«Никогда со времени окончания холодной войны безопасность в Европе не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас. Разрушаются остатки режима контроля над вооружениями, унаследованного от прошлых десятилетий», — говорится в совместном заявлении директора Института США и Канады РАН Сергея Рогова и директора Института Европы РАН Алексея Громыко.

По их мнению, «такое положение дел увеличивает вероятность непреднамеренного военного инцидента, который может привести к вооруженному конфликту».

«Отношения между Россией и НАТО подошли к опасной черте. Понадобятся усилия обеих сторон для выправления чрезвычайной ситуации», — считают ученые.

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За последние пять месяцев прошло 20 встреч российских и западных экспертов. В результате был принят совместныйдокумент. Его подписали более 140 экспертов из США, России и европейских стран. Среди них политики и военные (16 бывших министров иностранных дел и обороны, 24 посла, 27 отставных генералов и адмиралов).

Вместо взаимных обвинений документ призывает лидеров государств главное внимание уделить конкретным мерам, которые способствовали бы разрядке военной напряженности и предотвращению кризиса с тяжелыми последствиями.







