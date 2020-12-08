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Детский сад в Приангарье закрыли из-за вспышки сальмонеллеза

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Дети и воспитатели детского сада в селе Ербогачён Иркутской области оказались в больницы из-за сальмонеллеза. Причиной отравления могли стать плохо приготовленные куриные котлеты, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Медики 1 декабря сообщили специалистам Роспотребнадзора области о массовом заболевании острой кишечной инфекцией (сальмонеллез) в детском саду. На больничных койках оказались 19 детей и четыре взрослых, 10 человек до сих пор находятся в больнице.

Санврачи взяли пробы воды и продуктов в детском саду, чтобы выяснить, где заболевшие подхватили инфекцию. По предварительным данным специалистов, причиной отравления могли стать плохо приготовленные куриные котлеты. Детский сад временно закрыли.

Областной Следственный комитет начал проверку по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление). Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

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Топ комментариев

лачинов

То есть в том что некоторые пьют без меры виноваты длинные выходные? Гениально! По этой логике выходные...

andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

bars53

за неисправную лампочку повторно техосмотр? Круто!

лачинов

Сам то Автоваз за что? Вот тех умников которые через него денежки перекачивают по карманам ...

djstanislove

Во первых пусть для начала заберут эти самые острова, а потом уже тарахти про то что Москву игнорируют....