Определены российские приложения для предустановки на гаджеты

Минцифры России сформировало перечень российских приложений, рекомендованных для предустановки на гаджеты. Среди них — приложения Mail.ru Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир», говорится в сообщении министерства.

Ведомство сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтвержденных независимыми аудиторскими заключениями. Их дополнительную оценку провела комиссия, куда вошли руководители ведущих российских отраслевых ассоциаций.

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты «Яндекса», в категориях «электронная почта» и «новостной агрегатор» — Mail.ru Group, среди антивирусных систем — Kaspersky, офисного ПО — «Мой офис», соцсетей — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также в реестр предложены «Госуслуги» и платежная система «Мир».

После анализа заявок был сформирован перечень ПО, рекомендованный к предустановке. Програмы с наибольшим количеством уникальных пользователей будут установлены на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах. При этом пользователи всегда будут иметь возможность установить программы аналогичных категорий по собственному выбору, отметили в министерстве.

Согласно утвержденному кабмином порядку, обязательная предустановка будет распространяться на смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и телевизоры со Smart TV, произведенные после 1 января 2021 года.

Сроки обязательной предустановки российского программного обеспечения на гаджеты могут перенести до апреля 2021 года - соответствующий законопроект уже подготовили депутаты.