НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Определены российские приложения для предустановки на гаджеты

Источник:
Sibnet.ru
341 3

Минцифры России сформировало перечень российских приложений, рекомендованных для предустановки на гаджеты. Среди них — приложения Mail.ru Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир», говорится в сообщении министерства.

Ведомство сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтвержденных независимыми аудиторскими заключениями. Их дополнительную оценку провела комиссия, куда вошли руководители ведущих российских отраслевых ассоциаций.

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты «Яндекса», в категориях «электронная почта» и «новостной агрегатор» — Mail.ru Group, среди антивирусных систем — Kaspersky, офисного ПО — «Мой офис», соцсетей — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также в реестр предложены «Госуслуги» и платежная система «Мир».

После анализа заявок был сформирован перечень ПО, рекомендованный к предустановке. Програмы с наибольшим количеством уникальных пользователей будут установлены на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах. При этом пользователи всегда будут иметь возможность установить программы аналогичных категорий по собственному выбору, отметили в министерстве.

Согласно утвержденному кабмином порядку, обязательная предустановка будет распространяться на смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и телевизоры со Smart TV, произведенные после 1 января 2021 года.

Сроки обязательной предустановки российского программного обеспечения на гаджеты могут перенести до апреля 2021 года - соответствующий законопроект уже подготовили депутаты.

Еще по теме
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
Google Chrome получит большое обновление
Google анонсировала новые функции Android
Microsoft станет обновлять Windows 10 по частям
смотреть все
Технологии #Софт #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Ученые заявили о риске большой войны между Россией и Западом
•
Определены российские приложения для предустановки на гаджеты
•
Депутаты придумали, как сделать 31 декабря всегда выходным
•
Россию признали второй в мире державой по парку военной авиации
Подробности
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
•
«Ангара»: новая ракета долетит до других планет
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Министр в Забайкалье попросил бизнесменов выдать зарплату раньше
Сибирь 08.12.2020 14:28
Арест Кляйна обжалуют в ЕСПЧ
Сибирь 08.12.2020 14:06
Мужчину с набитым патронами рюкзаком поймали на томском вокзале
Сибирь 08.12.2020 13:55
Детский сад в Приангарье закрыли из-за вспышки сальмонеллеза
Сибирь 08.12.2020 12:45
Самое популярное
Участница «Голоса» из Красноярска перепела Земфиру в нокаутах
4331
Игры для PlayStation 5 подорожают
3240
Песков объяснил, почему Путин не стал встречаться с Чубайсом
2377
Сбербанк ошибочно списал деньги россиян
2336
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Ученые заявили о риске большой войны между Россией и Западом
•
Определены российские приложения для предустановки на гаджеты
•
Депутаты придумали, как сделать 31 декабря всегда выходным
•
Россию признали второй в мире державой по парку военной авиации
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
НАТО обвинило Россию в наращивании военной мощи в Крыму
50
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
38
США признали российских уроженцев Курил японцами
36
Тихановская согласилась возглавить Белоруссию
28
Путин нашел Чубайсу новую работу
27