Представлен не требующий подзарядки электрокар Aptera

Американская компания Aptera представила электромобиль с установленными солнечными панелями, поэтому в определенным условиях ему не потребуется подзарядка.

Aptera 3 — это трехколесный двухместный электромобиль с необычным обтекаемым кузовом, у него передние колеса вынесены в отдельные корпуса по бокам. Благодаря конструкции коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,13.

Главная особенность автомобиля — солнечные панели, которые встроены в крышу, капот и даже поверхность над приборной панелью в салоне. По данным разработчиков, она за день вырабатывает энергию, которой хватает на 60 километров пробега.

Для электромобилей предусмотрено четыре варианта тяговой батареи: емкостью 25, 40, 60 и 100 кВт·ч. Максимальный пробег — 400, 640, 965 и 1600 километров соответственно.

В базовой версии автомобили передненприводные, мощность электродвигателя — 136 лошадиных сил. В топовой версии мощность силовой установки достигает 204 лошадиных сил, привод полный. Время разгона до 96 километров в час — 5,5 и 3,5 секунды соответственно.

Покупателям предлагают три цвета кузова (белый Sol, серебристый Luna, черный Noir) и столько же вариантов отделки интерьера («коралловый» Vida, «песочный» Coast, «земляной» Codex).

Продажи электромобиля начнутся в 2021 году. Его стоимость в зависимости от силовой установки, емкости аккумуляторной батареи и дополнительных опций варьируется в пределах от 25,9 тысячи до 46 тысяч долларов США.