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Бухгалтер из Омска выращивал коноплю, чтобы унять боль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Молодой бухгалтер омского транcпортного предприятия получил травму и, чтобы унять боль, стал выращивать коноплю, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

Полиция выяснила, что 29-летний омич, который работал бухгалтером на одном из транспортных предприятий, арендовал в Советском округе пристройку к многоквартирному дому, где создал все условия для выращивания конопли. Он заказал в интернете семена, фитолампу, пластиковые контейнеры, горшки, грунт и удобрения.

Омич ухаживал за рассадой все лето, пока в сентябре его не задержали. Он успел вырастить 24 куста конопли. Вину в преступлении молодой человек признал.

«Дознавателю пояснил, что весной получил травму. В Интернете прочел, что боль якобы можно снять с помощью потребления наркосодержащих растений, поэтому, с его слов, и решил заняться их культивированием», – сказано в сообщении.

По статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» омичу грозит до двух лет лишения свободы.

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