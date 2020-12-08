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Сову-невидимку сфотографировали в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Уральская неясыть
Фото: Уральская неясыть © Элинор Пэйт

Фотограф Элинор Пэйт смогла снять уральскую неясыть, которая спряталась за веткой дерева и чувствовала себя невидимкой, сообщает пресс-служба нацпарка «Шушенский бор».

В Перовском лесничестве, поделились снимками зимней уральской неясыти в заснеженном сумеречном лесу. Сова сидела неподвижно на ветке, прислушиваясь к шорохам и писку мышевидных грызунов, на которых она охотилась. Фотограф смог подобраться к ней довольно близко, потому что птица чувствовала себя «невидимкой» под защитой своего оперения-камуфляжа и не улетала, а «спряталась» за веткой.

Автор снимков Элинор Пэйт отмечает, что спрятавшуюся сову выдали другие пернатые — большие синицы, буроголовые гаички и поползни, уже устроившиеся на ночевку, подняли крик, предупреждая друг друга о вторгшейся в их пространство грозной охотнице. Если бы не их гомон, неясыть могла бы остаться и незамеченной.

Уральская неясыть — одна из самых крупных сов в России. Охотится она не только на мышевидных грызунов, но и мелких птиц. Охота чаще всего происходит из засады. Сова прислушивается к окружающим звукам, точно определяет ее место положения и, за счет уникального строения перьев, бесшумно пикирует на жертву.

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