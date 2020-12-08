СК проверит нападение на журналистов РЕН ТВ на новосибирской пилораме

Следователи проверят видео, на котором работники лесопилки под Новосибирском мешают съемочной группе канала РЕН ТВ снять сюжет о незаконном вывозе леса за границу, сообщает СУ СК РФ по региону.

В сети появилось видео конфликта, которое произошло на одной из пилорам в районе села Каменка Новосибирского района. Его выложил Facebook известный новосибирский общественник Владимир Кириллов. За кадром он говорит, что сотрудники деревообрабатывающего предприятия чуть не «убили» журналистов федерального канала РЕН ТВ.

Автор ролика за кадром комментирует, что съемочную группу били, угрожали, а после кинули в их сторону деревянные палки.

Фото : © кадр из видео

По словам автора ролика, съемочная группа из Москвы приехала в Новосибирск снимать сюжет о схемах нелегального вывоза сибирского леса за границу, минуя федеральную систему учета древесины ЛЕС ЕГАИС. Журналисты в роли покупателей провели контрольную закупку, получив доступ к новой серой схеме вывоза леса-кругляка в другие страны под видом готовой мебели.

Следователи проводят доследственную проверку по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Максимальное наказание — лишение свободы на срок шесть лет.