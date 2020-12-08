Вице-премьер предложил считать жителей Аляски гражданами России

Вице-премьер, спецпредставитель президента Юрий Трутнев заявил, что жителей Аляски можно было бы воспринимать как российских граждан.

Так Трутнев отреагировал на сообщение, что в правилах проведения розыгрышей грин-карт для постоянного проживания в США россиян, родившихся на Южных Курилах, назвали уроженцами Японии.

«Это очень новая позиция в международном праве. Мы готовы ее творчески развивать. Я готов переговорить с Министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи», — приводит РБК слова Трутнева.

В российском МИДе сочли требование признать уроженцами Японии родившихся на Южных Курилах одобрением реваншизма. «Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года, Курильские острова отошли СССР», — указали в ведомстве.

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Территориальный спор России и Японии о принадлежности островов Курильской гряды остается неурегулированным со времени окончания Второй мировой войны. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Они вошли в состав СССР после Второй мировой войны

В 1951 году советская делегация отказалась подписывать Сан-Францисский мирный договор, в котором юридически закреплялись итоги войны с Японией. Из-за этого в документе нет положения о суверенитете СССР над Курилами. Мирный договор между российской и японской сторонами до сих пор не заключен.