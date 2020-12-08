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Сборная России узнала соперников по отбору на ЧМ-2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Сборная России по футболу узнала своих соперников по европейской квалификации чемпионата мира 2022 года, жеребьевка квалификационного турнира прошла в штаб-квартире УЕФА.

Россияне попали в группу H, где сыграют с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Прямые путевки на ЧМ-2022 получат только победители групп, вторые команды отправятся в стыки.

В стыковых поединках 12 сборных разыграют только три путевки, для выхода на ЧМ-2022 через второе место в группе потребуется обыграть двух соперников в полуфинале и финале из одного матча.

Отбор стартует 24 марта, завершится 16 октября. Стыки пройдут с 24 по 29 марта. Чемпионат мира пройдет в пяти городах Катара, турнир начнется 21 ноября, финал состоится 18 декабря.

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