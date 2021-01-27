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Лучшие российские фильмы 2021 года: катастрофы, спорт и комедии

Источник:
Sibnet.ru
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Отечественный кинематограф решил не изменять себе, и в 2021 году большой экран снова порадует зрителя любимыми жанрами — катастрофами, спортивными и военными драмами, историческими реконструкциями и чисто русскими комедиями. В числе главных премьер года биографическая картина о Зое Космодемьянской и работа Данилы Козловского про аварию в Чернобыле.
ТОП-10 главных российских кинопремьер 2021 года:
1. «Зоя» — 28 января
2. «Родные» — 11 февраля
3. «Прабабушка легкого поведения» —11 февраля
4. «Белый снег» — 25 февраля
5. «Маша» — 4 марта
6. «Рашн Юг» — 4 марта
7. «БУМЕРанг» — 1 апреля
8. «Майор Гром: Чумной доктор» — 8 апреля
9. «Чернобыль» — 15 апреля
10. «Карамора» — 16 сентября

«Зоя»

Военная драма, режиссер: Леонид Пляскин и Максим Бриус, 12+

Фильм-биография посвящен Зое Космодемьянской, первой женщине, удостоенной звания героя Советского союза в период Великой Отечественной войны. В сюжет вошел весь жизненный путь юной комсомолки от выпускного бала 21 июня 1941 года до ее героической гибели 29 ноября 1941 года.

Фото: © кадр из фильма «Зоя»

Главную роль в военной драме исполнила Анастасия Мишина. Также в фильме снялись Никита Кологривый, Евгений Романцов, Анна Уколова, Вольфганг Черни, Жан-Марк Биркхольц, Дмитрий Быковский-Ромашов, Карина Разумовская, Евгений Санников.

«Родные»

Комедийная драма, режиссер: Илья Аксенов, 12+

Сюжет фильма построен на поезде семьи на Грушинский фестиваль. Все начинается с того, как однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: спеть на фестивале свою песню. 

Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и отправиться в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания и проверка отношений на прочность.

Главную роль в фильме «Родные» сыграл Сергей Бурунов, также в картине снялись Ирина Пегова, Семен Трескунов, певица Лиза Монеточка, Катерина Беккер, Сергей Шакуров, Анна Уколова, Никита Павленко. В эпизодической роли задействован Андрей Григорьев-Апполонов. Он сыграл самого себя.

«Прабабушка легкого поведения»

Комедия, режиссер: Марюс Вайсберг, 12+

В новом фильме «Прабабушка легкого поведения» аферисту Вове Рубинштейну предстоит перевоплотиться в валютную проститутку Луизу Рубинштейн. А события перенесутся в 80-е годы, во время московской Олимпиады. 

Герою придется работать на КГБ. Его миссия — разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории, и предотвратить подрыв олимпийского Мишки.

Фото: © кадр со съемок «Прабабушка легкого поведения»

Главные роли по-прежнему исполнят Александр Ревва и Глюкоза. Также в проекте задействованы Марина Федункив, Евгений Герчаков, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Наталья Бардо, Максим Лагашкин, Игорь Жижикин, Ирина Бякова.

«Белый снег»

Спортивная биография, режиссер: Николай Хомерики, 12+

Байопик «Белый снег» основан на реальной истории российской лыжницы Елены Вяльбе. В 1997 году на Чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии впервые в истории лыжных гонок Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. 

В фильме рассказано, как маленькая девочка Лена из Магадана преодолела тяжелые испытания и достигла высочайших успехов в спорте.

Главную роль в «Белом снеге» сыграла Ольга Лерман, известная по фильмам «Калашников» и «Один вдох». Также в картине задействованы Федор Добронравов, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Михаил Беспалов, Ангелина Вяльбе, Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Вадим Андреев.

«Маша»

Триллер, режиссер: Анастасия Пальчикова, 16+

Действия фильма «Маша» развиваются в 90-е. 13-летняя Маша растет между боксерским рингом и улицей. Парни, которые убивают и грабят, – ее друзья. Девочка поет им джаз и мечтает стать певицей. Но однажды героиня узнает, что что на самом деле «друзья» сделали с ее жизнью и семьей. 

Повзрослев, она уезжает из маленького города в Москву, пытаясь оторваться от прошлого. Но оно все равно догоняет и Маше приходится возвращаться назад, туда, где прошло ее детство.

Фото: © кадр из фильма «Маша»

Роль Маши сыграла актрисы Аня Чиповская и Полина Гухман. Также в триллере играют Максим Суханов, Александр Мизев, Ольга Гулевич, Сергей Кузнецов, Александр Звездин, Максим Сапрыкин, Сергей Двойников, Ольга Федотова.

«Рашн Юг»

Комедия, режиссер: Антон Федотов, 12+

Действие комедийной мелодрамы разворачивается в городе Лазурный на Черном море. В центре сюжета красавица и спортсменка Ксюша. В нее влюбляются сразу трое — горячий полицейский, самоуверенный моряк и простодушный студент из Воронежа.

Поклонники одновременно добиваются сердца Ксюши. В конце концов, вокруг нее начинается настоящая война женихов, и ей нужно делать выбор.

В главных ролях — Стася Милославская, Семен Трескунов, Риналь Мухаметов, Роман Мадянов, Александр Метелкин. Съемки фильма проходили на русском юге — в Геленджике, Кабардинке, Новороссийске, Архипо-Осиповке, а также территория уникального природного объекта — косы Чушка.

«БУМЕРанг»

Криминальная комедия, режиссер: Петр Буслов, 16+

В комедии сталкиваются герои из двух разных миров — циничный бизнесмен Эдик и безработный художник Петрович. Однажды Петрович падает с высотки на крышу дорого автомобиля Эдика. После этого Эдик требует от пострадавшего возместить многомиллионный ущерб, нанесенный машине. Но в один момент жизнь все меняет местами, и героям придется примерить чужую шкуру.

Роль бизнесмена Эдика исполнил Дмитрий Нагиев, а бедного художника сыграл Тимофей Трибунцев. Среди актеров, сыгравших других персонажей, — Владимир Сычев, Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Андрей Хабаров, Валерия Астапова, Анна Уколова.

«Чернобыль»

Историческая драма, режиссер: Данила Козловский, 16+

Фильм «Чернобыль» — очередной взгляд на трагедию на ЧАЭС в 1986 году. События показаны глазами пожарного Алексея. Он вместе с инженером Валеркой и военным водолазом Борисом отправляется на опасную вылазку.

Времени на разработку детального плана нет. Из-за приближения плавящейся активной зоны вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Группе предстоит смертельно опасная миссия — спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы.

Фото: © кадр из фильма «Чернобыль»

Данила Козловский сам снялся в главной роли. Вместе с ним в фильме задействованы Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич, Петр Терещенко, Артур Бесчастный, Андрей Арчаков, Самвел Тадевосян.

«Майор Гром: Чумной доктор»

Боевик, режиссер: Олег Трофим, 16+

По сюжету, майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград.

Все меняется с появлением Чумного Доктора — человека в маске. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.

Главные роли в фильме исполнили Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Сергей Горошко.

«Карамора»

Фэнтези, режиссер: Данила Козловский, 16+

«Карамора» — еще один фильм Данилы Козловского, где он исполнил главную роль. Действие фильма разворачивается в альтернативной предреволюционной России начала ХХ века.

Фото: © кадр из фильма «Карамора»

Молодой русский анархист по прозвищу Карамора теряет возлюбленную Алину в столкновении с представителями тайной организации, защищающей интересы тех, кто веками управляет миром. Теперь он готов на все, чтобы отомстить за потерянную любовь.

Кроме Козловского в «Караморе» снялись Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Никита Кукушкин, Ольга Зуева, Дмитрий Могучев, Сергей Якушев, Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарёв.

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