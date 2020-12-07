Путин и Меркель обсудили Навального

Ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным стала одной из тем телефонного разговора канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, сообщил журналистам представитель немецкого правительства.

«Федеральный канцлер и президент говорили о темах: Нагорный Карабах, Украина и инцидент с Навальным»,— цитирует официального представителя РИА Новости. При этом сообщении на сайте Кремля тема Навального не упоминается.

Телефонная беседа между двумя лидерами состоялась впервые после инцидента с Алексеем Навальным. Меркель ранее неоднократно заявляла о необходимости прозрачного расследования российскими правоохранительными органами случившегося с оппозиционером.

Согласно выводам немецкой военной лаборатории, Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». Российские власти версию об отравлении отрицают и предлагают официальному Берлину предоставить дополнительные сведения с данными анализов.