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Путин и Меркель обсудили Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным стала одной из тем телефонного разговора канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, сообщил журналистам представитель немецкого правительства.

«Федеральный канцлер и президент говорили о темах: Нагорный Карабах, Украина и инцидент с Навальным»,— цитирует официального представителя РИА Новости. При этом сообщении на сайте Кремля тема Навального не упоминается.

Телефонная беседа между двумя лидерами состоялась впервые после инцидента с Алексеем Навальным. Меркель ранее неоднократно заявляла о необходимости прозрачного расследования российскими правоохранительными органами случившегося с оппозиционером.

Согласно выводам немецкой военной лаборатории, Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». Российские власти версию об отравлении отрицают и предлагают официальному Берлину предоставить дополнительные сведения с данными анализов.

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лачинов

То есть в том что некоторые пьют без меры виноваты длинные выходные? Гениально! По этой логике выходные...

Voland2

Считаю всех американцев родившихся на Аляске - русскими...

andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

Root_in

Где подписать петицию? они должны сесть на долго, это не люди.

maxim25091984

Этим тварям расстрела мало будет.