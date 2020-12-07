Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype

Последние версии Skype умеют изменять фон во время видеозвонка, подставляя вместо реального помещения виртуальную картинку. Функция особенно полезна для удаленной работы, когда не хочется показывать начальству и коллегам свою квартиру. Как добавить или изменить фон в Skype, кому доступна функция «маскировки» и какие картинки подойдут?
Какая версия Skype нужна
Функция изменения виртуального фона появилась в Skype в апреле 2020 года. Считается, что разработчики позаимствовали ее у популярного Zoom. Перед настройкой нужно проверить версию установленной программы. Если приложение старше апрельского, сервис от Microsoft следует обновить. На сегодня актуальная версия программы — 8.66.0 77.
Изменять фон можно в Skype для Windows, macOS, Linux, а также веб-версии. Функция недоступна в Skype для Windows 10, который распространяется через фирменный магазин приложений Microsoft Store. Кроме этого, виртуальный фон невозможно сделать в мессенджере под операционную систему Android.
Еще одно ограничение связано с аппаратными возможностями компьютера. Для подмены фона процессор должен поддерживать технологию Advanced Vector Extensions 2 (AVX2). Впервые ее использовали в 2013 году в процессорах Intel на ядре Haswell. Если процессор старше 2013 года, функция будет недоступна даже на последних версиях Skype.
Как настроить виртуальный фон
Есть два способа настроить фон для видеоконференции в Skype. Нажимаем на «три точки» в меню возле имени пользователя и переходим в «Настройки». Далее в раздел «Звук и видео», нажимаем на иконку «Выберите эффект фона». После этого выбираем нужное изображение на локальном жестком диске компьютера.
Выбранный фон будет использоваться по умолчанию во всех звонках. Чтобы удалить загруженное фоновое изображение, достаточно нажать маленький крестик в правом верхнем углу картинки, после чего процедуру можно повторить уже с другим фоном.Microsoft рекомендует использовать фон с разрешением минимум 1920x1080, изображение должно быть в альбомной ориентации. Программа поддерживает самые популярные форматы — JPG, PNG, GIF и TIFF.
Второй способ позволяет включить виртуальный фон прямо из активного видеозвонка. Для этого следует навести указатель мыши на кнопку видео в главном окне программы, затем нажать на «Выбрать фоновый эффект» и выбрать картинку. Фон автоматически обновится для текущей видеоконференции.