Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype

Последние версии Skype умеют изменять фон во время видеозвонка, подставляя вместо реального помещения виртуальную картинку. Функция особенно полезна для удаленной работы, когда не хочется показывать начальству и коллегам свою квартиру. Как добавить или изменить фон в Skype, кому доступна функция «маскировки» и какие картинки подойдут?

Какая версия Skype нужна

Функция изменения виртуального фона появилась в Skype в апреле 2020 года. Считается, что разработчики позаимствовали ее у популярного Zoom. Перед настройкой нужно проверить версию установленной программы. Если приложение старше апрельского, сервис от Microsoft следует обновить. На сегодня актуальная версия программы — 8.66.0 77.

Изменять фон можно в Skype для Windows, macOS, Linux, а также веб-версии. Функция недоступна в Skype для Windows 10, который распространяется через фирменный магазин приложений Microsoft Store. Кроме этого, виртуальный фон невозможно сделать в мессенджере под операционную систему Android.

Фото: © Sibnet.ru

Еще одно ограничение связано с аппаратными возможностями компьютера. Для подмены фона процессор должен поддерживать технологию Advanced Vector Extensions 2 (AVX2). Впервые ее использовали в 2013 году в процессорах Intel на ядре Haswell. Если процессор старше 2013 года, функция будет недоступна даже на последних версиях Skype.

Как настроить виртуальный фон

Есть два способа настроить фон для видеоконференции в Skype. Нажимаем на «три точки» в меню возле имени пользователя и переходим в «Настройки». Далее в раздел «Звук и видео», нажимаем на иконку «Выберите эффект фона». После этого выбираем нужное изображение на локальном жестком диске компьютера.

Фото: © Sibnet.ru

Выбранный фон будет использоваться по умолчанию во всех звонках. Чтобы удалить загруженное фоновое изображение, достаточно нажать маленький крестик в правом верхнем углу картинки, после чего процедуру можно повторить уже с другим фоном.

Microsoft рекомендует использовать фон с разрешением минимум 1920x1080, изображение должно быть в альбомной ориентации. Программа поддерживает самые популярные форматы — JPG, PNG, GIF и TIFF.

Второй способ позволяет включить виртуальный фон прямо из активного видеозвонка. Для этого следует навести указатель мыши на кнопку видео в главном окне программы, затем нажать на «Выбрать фоновый эффект» и выбрать картинку. Фон автоматически обновится для текущей видеоконференции.