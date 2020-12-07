Группа Little Big захватила лидерство на YouTube в 2020 году

Сразу три клипа группы Little Big попали в топ-10 самых просматриваемых музыкальных видео на YouTube, два из них заняли первые строчки. Об этом сообщается в официальном блоге Google Россия.
Клип «Uno» и «Hypnodancer» Little Big заняли первое и второе места в топе, а «Tacos» — на девятом. Также в топ попали по два клипа Клавы Коки и Моргенштерна.
Топ-10 музыкальных видео среди российских пользователей YouTube (2020):
- Little Big —«Uno» (Eurovision 2020)
- Little Big — «Hypnodancer»
- Клава Кока & Niletto — «Краш»
- Клава Кока — «Покинула Чат»
- Mia Boyka & Егор Шип — «Пикачу»
- Моргенштерн & Элджей — «Cadillac»
- Моргенштерн & Тимати — «El Problema»
- Dabro — «Юность»
- Little Big — «Tacos»
- Мэвл — «Холодок»
В топ музыкальных видео вошли официальные клипы, загруженные в 2020 году. Списки составлены на основе данных по органическим просмотрам зрителей из России на YouTube с 1 января по 15 ноября 2020 года.