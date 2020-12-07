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Группа Little Big захватила лидерство на YouTube в 2020 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © littlebigband instagram.com/littlebigband

Сразу три клипа группы Little Big попали в топ-10 самых просматриваемых музыкальных видео на YouTube, два из них заняли первые строчки. Об этом сообщается в официальном блоге Google Россия.

Клип «Uno» и «Hypnodancer» Little Big заняли первое и второе места в топе, а «Tacos» — на девятом. Также в топ попали по два клипа Клавы Коки и Моргенштерна.

Топ-10 музыкальных видео среди российских пользователей YouTube (2020):

  1. Little Big —«Uno» (Eurovision 2020)
  2. Little Big — «Hypnodancer»
  3. Клава Кока & Niletto — «Краш»
  4. Клава Кока — «Покинула Чат»
  5. Mia Boyka & Егор Шип — «Пикачу»
  6. Моргенштерн & Элджей — «Cadillac»
  7. Моргенштерн & Тимати — «El Problema»
  8. Dabro — «Юность»
  9. Little Big — «Tacos»
  10. Мэвл — «Холодок»

В топ музыкальных видео вошли официальные клипы, загруженные в 2020 году. Списки составлены на основе данных по органическим просмотрам зрителей из России на YouTube с 1 января по 15 ноября 2020 года.

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лачинов

То есть в том что некоторые пьют без меры виноваты длинные выходные? Гениально! По этой логике выходные...

Voland2

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andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

Root_in

Где подписать петицию? они должны сесть на долго, это не люди.

maxim25091984

Этим тварям расстрела мало будет.