Группа Little Big захватила лидерство на YouTube в 2020 году

Сразу три клипа группы Little Big попали в топ-10 самых просматриваемых музыкальных видео на YouTube, два из них заняли первые строчки. Об этом сообщается в официальном блоге Google Россия.

Клип «Uno» и «Hypnodancer» Little Big заняли первое и второе места в топе, а «Tacos» — на девятом. Также в топ попали по два клипа Клавы Коки и Моргенштерна.

Топ-10 музыкальных видео среди российских пользователей YouTube (2020):

Little Big —«Uno» (Eurovision 2020) Little Big — «Hypnodancer» Клава Кока & Niletto — «Краш» Клава Кока — «Покинула Чат» Mia Boyka & Егор Шип — «Пикачу» Моргенштерн & Элджей — «Cadillac» Моргенштерн & Тимати — «El Problema» Dabro — «Юность» Little Big — «Tacos» Мэвл — «Холодок»

В топ музыкальных видео вошли официальные клипы, загруженные в 2020 году. Списки составлены на основе данных по органическим просмотрам зрителей из России на YouTube с 1 января по 15 ноября 2020 года.