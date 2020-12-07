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Французский суд признал «русского хакера» Винника виновным

Источник:
ТАСС
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Фото: © Ministere de linterieur

Исправительный суд Парижа приговорил россиянина Александра Винника к 5 годам тюрьмы и штрафу в 100 тысяч евро. Суд признал его виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

Одновременно россиянина оправдали по обвинениям в использовании вредоносных программ и нарушении работы автоматизированных систем, передает ТАСС. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда, вопрос экстрадиции Винника в США рассмотрят позднее.

Винник был арестован в Греции в 2019 года по запросу США, в 2019 году он был экстрадирован во Францию. Запросы на его выдачу направляли три страны — США, Франция и Россия, где ему предъявили различные обвинения.

Так, в США Виннику вменяется отмывание денег и махинации с криптовалютой на сумму, эквивалентную 2 миллиардам долларов. В России его обвиняют в похищении более 600 тысяч рублей при поставке оборудования, а также мошенничестве в сфере компьютерной информации.

В частности, россиянина подозревают в хакерстве. Ему приписывают создание вирусной программы Locky, которая блокировала зараженные ей компьютеры, заставляя владельцев платить за восстановление доступа к данным.

Французская сторона считает, что от деятельности Винника в 2016–2018 годах во Франции пострадало порядка 200 компаний, организаций и частных лиц. Сам он отрицает обвинения и считает себя невиновным.

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