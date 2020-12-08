«Мертвые души» Гоголя осовременили и превратили в комедийный сериал

Новый комедийный сериал «Мертвые души» основан по принципу поэмы Николая Гоголя, но произведение стало более современным и смешным, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатр IVI.

Сюжет сериала развивается в наше время. Чиновник из Москвы Чичиков не «скупает» мертвые души у недалеких провинциалов, а продает им места на кладбище рядом со знаменитостями.

История показывает, что уклад сегодняшней российской жизни не так уж сильно изменился за 200 лет, а делать деньги «из воздуха», продавая места на кладбищах Москвы рядом с могилами известных деятелей, певцов, актеров, политиков и прочих VIP-персон, — афера современности.

В сериале задействованы звезды первой величины: Евгений Цыганов (Чичиков), Александр Робак (Собакевич), Анна Михалкова (Агафья Тихоновна), Тимофей Трибунцев (Ноздрев), Дмитрий Дюжев (Манилов), Алексей Серебряков (Плюшкин), Виктория Толстоганова (жена Собакевича), Семен Слепаков (адвокат Чичикова), Ксения Раппопорт (Анна) и другие.

«Я придумал новую аферу Чичикова, своего рода перевертыш: в 19 веке Чичиков скупал мертвых, чтобы выдать их за живых, а у нас он скупает живых, чтобы выдать их за мертвых», — рассказал режиссер проекта Григорий Константинопольский.

«Мертвые души» — совместный проект онлайн-кинотеатра IVI и ТНТ. Первые два эпизода четырехсерийного фильма выйдут эксклюзивно на IVI 9 декабря.