Томские ученые разработают «имплантат-биоткань»

Ученые ТГУ получили мегагрант на разработку «имплантата-биоткани», который призван обеспечить безопасность пациента при восстановлении функциональности ткани или органа.

На конкурс мегагрантов правительства РФ подали 465 заявок из 57 регионов России, из них отобрали 43 проекта, среди которых – два из ТГУ, сообщила пресс-служба вуза.

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«Проект направлен на решение одной из самых серьезных проблем при создании новых медицинских имплантатов, а именно, на обеспечение максимальной безопасности пациента, эффективности лечения и адекватного выбора имплантата», – рассказала заведующая лабораторией медицинских сплавов и имплантатов с памятью формы Екатерина Марченко.

Критический фактор для успеха интеграции имплантата и восстановления функциональности ткани или органа – высокое качество интерфейса «имплантат–биоткань». Проект возглавляет ученый Университета Южной Флориды (США) Алексей Волынский.