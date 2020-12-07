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Глава «Ростеха» рассказал об испытаниях беспилотной «Арматы»

Источник:
Sibnet.ru
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Конструкторы отработают на безэкипажной версии новейшего танка Т-14 «Армата» беспилотные технологии для наземных роботов, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Сухопутные боевые роботы активно разрабатывает концерн «Калашников». Эти комплексы уже были задействованы в Сирии. Над созданием таких комплексов работает и ряд других предприятий «Ростеха.

«"Армату" испытывали как беспилотный танк. Конечно, это будет не серийная машина. На этой машине мы обкатываем беспилотные технологии», — сказал глава Ростеха.

При этом, по его словам, даже серийная «Армата» с экипажем будет максимально роботизирована. «Экипажу "Арматы" не нужно точно прицеливаться, надо лишь приблизительно навести орудие на цель. Электроника дальше все сделает сама - точно определит расстояние до цели и наведет на нее орудие. То есть в этой машине используются элементы искусственного интеллекта, которые помогают экипажу вести стрельбу», - пояснил Чемезов.

«Серийные поставки танка Т-14 на платформе "Армата" начнутся в 2021 году. Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире. В перспективе эта машина будет новым основным танком российской армии», — сообщил Чемезов.

Танк Т-14 на платформе «Армата» разработан концерном «Уралвагонзавод». Новая машина принципиально отличается от предшественников. Главное его новшество — необитаемая башня. Экипаж «Арматы» расположен в изолированной бронированной капсуле в корпусе танка, откуда дистанционно управляет вооружением.

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Оборона #Оружие #ОПК #Армия #Техника
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