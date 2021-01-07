Диагностировать COVID и другие вирусы будут по выдоху

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) получили мегагрант правительства РФ на создание новых методик диагностики вирусных и бактериальных инфекций, сообщает пресс-служба вуза. В частности, коронавирус предполагается диагностировать по выдоху.

На конкурс мегагрантов было подано 465 заявок из 57 регионов России. Совет по грантам отобрал 43 проекта, среди которых – два проекта ТГУ, один из которых нацелен на разработку методов неинвазивной диагностики вирусных и бактериальных инфекций с использованием лазерной спектроскопии и искусственного интеллекта.

«Одним из основных подходов для выявления вирусных и бактериальных инфекций станет спектральный анализ выдыхаемого воздуха, биологических жидкостей и биотканей, в частности, слизистой оболочки ротовой полости, которые первыми реагируют на вторжение патогенов», – рассказал руководитель лаборатории биофотоники ТГУ Юрий Кистенёв.

Подход может применяться и для диагностики коронавируса, который сейчас чаще всего выявляют с помощью ПЦР или исследованием антител в крови. Разработка новых подходов поможет сократить время и стоимость диагностики.