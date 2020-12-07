Прокуратура нашла нарушения в скандальном детском центре

Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности и санитарных требований в детском центре «Чеширский кот» в Новосибирске, где воспитателя обвиняют в тушении спичек о детей, сообщает ведомство.

Жительница Новосибирска обвинила воспитателя одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками. Якобы педагог тушила спички об руки детей и запугивала их. Об этом мать пострадавших детей сообщила в СМИ.

Следователи возбудили дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего).

Прокуратура выяснила, что в центре нет ответственного за противопожарную безопасность, плана эвакуации людей при пожаре, второго эвакуационного выхода. Также у сотрудников центра не было медицинской подготовки, нарушались санитарно-эпидемиологические правила.

Прокуратура возбудила дела по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований) и части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).