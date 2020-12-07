Государство спишет долги АвтоВАЗ

Государственная корпорация «Ростех» спишет долги концерну АвтоВАЗ на сумму более 20 миллиардов рублей, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Для этого автопроизводителю потребуется перевести головную компанию в российскую юрисдикцию.

Половину долга погасят за счет удовлетворения требований компании к производителю компонентов ОАТ, который относится к структуре «Ростеха». Еще 10 миллиардов рублей компании простят, пишет «Коммерсантъ».

Государство в 2009-2012 годах предоставило АвтоВАЗ займы на 75 миллиардов рублей. После этого общий объем долгов автоконцерна превысил 110 миллиардов рублей. Впоследствии по договоренности сторон основные долговые обязательства были урегулированы.

Частично долг конвертировали в акции АвтоВАЗ, а «Ростех» нарастил свою долю в автогиганте. На сегодня остаток долга составляет 20 миллиардов рублей. Урегулировать задолженность на этот раз планируется без увеличения доли в уставном капитале компании.

В ноябре АвтоВАЗ поставил рекорд по месячным продажам с декабря 2013 года. Россияне купили более 38 тысяч автомобилей — это на 21,9% больше, чем год назад. При этом в целом за 2020 год продажи концерна могут упасть на 7%.