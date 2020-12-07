Google Chrome получит большое обновление

Браузер Google Chrome скоро получит большое обновление, новые функции предлагается оценить в бета-версии обозревателя. В частности, браузер получил скриншоты в режиме «Инкогнито» и обучающие видео.

Разработчики вернули Google Chrome 88 функцию, которая пропала из браузера пару лет назад. Речь идет о возможности сделать снимки экрана в режиме «Инкогнито». Функцию отключили в 2018 году из соображений безопасности.

Теперь функцию можно активировать с помощью специального флага на страничке с настройками, сообщается в блоге разработчиков. Кроме этого, обозреватель получил кнопку с выпадающим меню в верхнем правом углу окна, которая показывает все открытые вкладки.

Также браузер получил встроенные видео, в которых рассказывается о функциях программы. Пока реальные обучающие ролики недоступны, они появятся к моменту релиза стабильной версии Chrome 88.

Есть и различные изменения дизайна. Например, в Google Chrome появились темные полосы прокрутки и элементы форм в темной теме. Некоторые устаревшие функции отключены — так, обновленный браузер перестанет поддерживать стандарт FTP.