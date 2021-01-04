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Минпромторг поделился планами по самолету МС-21

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет МС-21-300 может получить сертификат до конца 2021 года. Готовится к испытаниям модификация модели МС-21-310 с российским двигателем ПД-14, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Окончательная сборка, а затем сертификация лайнера «опоздала» сначала из-за антироссийский санкций, а затем из-за пандемии коронавируса пришлось приостановить сертификационные испытательные полеты.

«Продолжаются летные сертификационные испытания самолетов МС-21-300. Наша задача — до конца следующего года получить российский сертификат. А затем рассчитываем на валидацию по европейским стандартам агентства EASA», — сказал Мантуров.

В 2021 году также планируется продолжить подготовку модификации лайнера МС-21-310. Это самолет с российским двигателем ПД -14, тогда как на предыдущей модели (МС-21-300) установлены американские. Сборку лайнера с российским двигателем завершили в 2020 году.

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