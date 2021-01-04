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Ученые подсчитали, сколько пластика съедают рыбы в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТГУ

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) впервые проверили пресноводную рыбу России на микропластик, сообщила пресс-служба вуза. Содержание пластика в пищевом тракте рыб из Томи оказолась выше, чем в других реках мира.

Ученые мира провели много исследований морской ихтиофауны, но на пресноводных рыб в контексте загрязнения микропластиком обращается меньше внимания, в России проблема не была изучена вообще.

«Мы провели анализ на содержание микропластика в партии рыбы, выловленной из Томи в черте города. В каждой особи оказались даже не десятки, а сотни микрочастиц синтетических материалов», – рассказала завлабораторией промышленной микробиологии Биологического института ТГУ Юлия Франк.

Это намного больше, чем концентрация микропластика в ихтиофауне пресноводных рек, например, Амазонки и притоков озера Мичиган.

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Биологи планируют проанализировать степень загрязненности других видов рыб из разных участков Томи и Оби, а также проверить наличие микропластика в других органах рыб.

«Есть подтверждённые данные, согласно которым малые частицы, имеющие размер 0,15 миллиметра и менее, могут проникать в кровоток. Мы планируем исследовать спинные мышцы рыб на предмет загрязнения микрочастицами пластика. Мышцы – эта часть рыб, которую мы употребляем в пищу, поэтому детекция микропластика в них поможет оценить масштаб передачи загрязнителя по пищевым цепям», – прокомментировала Франк.

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