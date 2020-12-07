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«Вектор» закончит испытания вакцины на пожилых до конца года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Роспотребнадзора

Центр вирусологии «Вектор» закончит до конца года испытания своей вакцины от коронавируса на пожилых добровольцах, сообщает правительство Новосибирской области.

Центр «Вектор» начал испытания вакцины «ЭпиВакКорона» на добровольцах старше 60 лет в Новосибирской области. Уже привито 74 человека, все 150 участников будут привиты до конца года. Добровольцы, получившие первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона», чувствуют себя хорошо, неблагоприятных явлений и жалоб не отмечено.

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Это исследование поможет дать окончательное заключение о безопасности и иммуногенности вакцины у пожилых пациентов. Массовая вакцинация людей в возрасте от 60 лет позволит значительно снизить симптоматическую заболеваемость, тяжесть осложнений.

«Отрадно, что в процессе задействованы жители Новосибирской области. Это единственный регион, который принимает участие в этом исследовании», — отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

«ЭпиВакКорона» — синтетическая вакцина, содержащая искусственные пептидные антигены, которые вызывают устойчивую иммунную реакцию против вируса SARS-CoV-2. По словам специалистов, ей смогут прививаться не только пожилые, но и аллергики.

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