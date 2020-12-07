Загадку Бермудского треугольника объяснили ошибкой навигации

Пропажа пяти самолетов над Бермудским треугольником в 1945 году связана с ошибкой навигации, заявил австралийский исследователь Шейн Саттерли, который давно занимается изучением феномена.

Самым известным случаем, упоминаемым в связи с Бермудским треугольником, является исчезновение звена из пяти бомбардировщиков-торпедоносцев типа «Эвенджер», известных как «Рейс 19», Эти самолеты 5 декабря 1945 года взлетели с базы военно-морских сил США и не вернулись.

После исчезновения торпедоносцев на их поиски были отправлены другие самолеты и один из них тоже бесследно исчез. Массовая пропажа сразу шести летательных аппаратов привлекла внимание общественности, вокруг Бермудского треугольника возникла аура тайны.

Расследование австралийца показало, что причиной трагедии послужили не паранормальные явления, а ошибки экипажей. Так, командующий звеном лейтенант Чарльз Тейлор грубо ошибся в ориентировании после отказа компасов.

Большинство экипажей самолетов не имели опыта полетов над океаном, поэтому последовали за лейтенантом. Ситуацию ухудшили радиопомехи, которые помешали определить точное местоположение эскадрильи. В результате у торпедоносцев кончилось горючее и они упали в океан.

Бермудский треугольник — зона в Атлантическом океане между полуостровом Флорида, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Здесь было зарегистрировано множество загадочных случаев исчезновения кораблей и самолетов.