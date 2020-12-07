Экономист призвал россиян готовиться к тяжелому году

Доходы жителей Росси в 2021 году продолжат снижаться, а цены в магазинах расти, такой прогноз дал доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

«Снижение доходов продолжается уже почти 10 лет, идет кризис. И это мы говорим об официальных данных Росстата. А если идет кризис, значит дорожают все товары, завязанные на импорте. А у нас это практически все товары, особенно не продуктовые», — приводит Ura.ru слова Кривелевича.

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По его мнению, доходы россиян продолжат снижаться. «Понятно, что жить будет еще сложнее. Не существует реальных советов, как серьезно экономить деньги, когда вокруг кризис. Поэтому берегите здоровье — оно понадобится, чтобы больше работать. Также сохраняйте мир в семье, оптимизм. И верьте в свои силы», — заключил он.

Схожий прогноз ранее дали эксперты «Альфа банка» и института «Центр развития» НИУ ВШЭ. По их расчетам, сложная ситуация в экономике не исправится в 2021 году. Аналитики советуют ждать каких-то улучшений только к 2022 году.