НАВЕРХ

Житель Бурятии предстанет перед судом за жестокое убийство сироты

Источник:
Sibnet.ru
280 0
Фото: © 4711018 / Pixabay License

Суд рассмотрит дело жителя Кяхтинского района Бурятии, обвиняемого в убийстве подростка-сироты. Мужчина забил парня камнем до смерти, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, вечером 16 июня 2019 года 24-летний житель села Субуктуй встретил знакомого — 15-летнего подростка-сироту из местного центра помощи детям. Встречу они решили «обмыть», приобрели спиртное и устроили застолье.

После полуночи отправились по домам, и по пути разругались из-за девушки. Взрослый мужчина приревновал подростка к своей знакомой. Он подобрал с земли булыжник и дважды ударил сироту камнем по голове. Парень умер на месте. Мужчина понял, что подросток мертв. Он взял тело парня, оттащил его во двор заброшенного дома, сбросил в выгребную яму, а сверху засыпал гравием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПьяные родители в Туве не заметили замерзшего младенца

Тревогу подняли сотрудники цента, когда их подопечный не вернулся. Начались розыски, Сыщики опрашивали местных жителей, и один из них указал на девушку, с которой дружил пропавший. Она призналась, что видела друга в компании односельчанина, и что они вместе пили спиртное.

Подозреваемый на первом же допросе признался в убийстве и рассказал, где спрятал тело. Следователи предъявили ему обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело с обвинительным заключением прокуратуры направили в суд.

Еще по теме
Прокуратура нашла нарушения в скандальном детском центре
Главврача в Забайкалье арестовали по делу о взятке в 13 млн
Пьяные родители в Туве не заметили замерзшего младенца
Новая экспертиза помогла раскрыть убийство из 90-х под Новосибирском
смотреть все
Бурятия #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на идею ограничить передвижение в стране
•
Белоруссия обвинила НАТО в подготовке вторжения
•
Экономист призвал россиян готовиться к тяжелому году
•
Глава «Ростеха» рассказал об испытаниях беспилотной «Арматы»
Подробности
•
«Ангара»: новая ракета долетит до других планет
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
ХК «Авангард» засветился в новом сериале про хоккей
Сибирь 07.12.2020 17:55
Тысяча доз вакцины от COVID для медиков поступила в Новосибирск
Сибирь 07.12.2020 17:48
Туристка сняла на видео зимнее явление в Шерегеше
Сибирь 07.12.2020 17:18
Прокуратура нашла нарушения в скандальном детском центре
Сибирь 07.12.2020 17:14
Самое популярное
Участница «Голоса» из Красноярска перепела Земфиру в нокаутах
3993
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
2684
Опубликовано первое фото новой Lada Niva
2594
Игры для PlayStation 5 подорожают
2484
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на идею ограничить передвижение в стране
•
Белоруссия обвинила НАТО в подготовке вторжения
•
Экономист призвал россиян готовиться к тяжелому году
•
Глава «Ростеха» рассказал об испытаниях беспилотной «Арматы»
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
НАТО обвинило Россию в наращивании военной мощи в Крыму
50
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
38
США признали российских уроженцев Курил японцами
34
Тихановская согласилась возглавить Белоруссию
28
Путин нашел Чубайсу новую работу
27