Житель Бурятии предстанет перед судом за жестокое убийство сироты

Суд рассмотрит дело жителя Кяхтинского района Бурятии, обвиняемого в убийстве подростка-сироты. Мужчина забил парня камнем до смерти, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, вечером 16 июня 2019 года 24-летний житель села Субуктуй встретил знакомого — 15-летнего подростка-сироту из местного центра помощи детям. Встречу они решили «обмыть», приобрели спиртное и устроили застолье.

После полуночи отправились по домам, и по пути разругались из-за девушки. Взрослый мужчина приревновал подростка к своей знакомой. Он подобрал с земли булыжник и дважды ударил сироту камнем по голове. Парень умер на месте. Мужчина понял, что подросток мертв. Он взял тело парня, оттащил его во двор заброшенного дома, сбросил в выгребную яму, а сверху засыпал гравием.

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Тревогу подняли сотрудники цента, когда их подопечный не вернулся. Начались розыски, Сыщики опрашивали местных жителей, и один из них указал на девушку, с которой дружил пропавший. Она призналась, что видела друга в компании односельчанина, и что они вместе пили спиртное.

Подозреваемый на первом же допросе признался в убийстве и рассказал, где спрятал тело. Следователи предъявили ему обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело с обвинительным заключением прокуратуры направили в суд.