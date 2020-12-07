Радиоактивный таллий для кардиологии начали производить в Томске

Единственное в России производство препарата с таллием-199 запущено на циклотроне Томского политехнического университета (ТПУ), сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

Препарат используется в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний – например, ишемической болезни сердца. Он уже поставляется в НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН.

«Для диагностики в кардиологии традиционно используется препарат с изотопом таллием-201. В Томском политехническом университете разработана собственная технология получения таллия-199. Период полураспада у него 7,4 часа, что почти в десять раз меньше, чем у таллия-201. Это значит, что он "мягче", дает меньше дозовую нагрузку на пациента и быстрее выводится из организма», – прокомментировал начальник производственного отдела радиофармпрепаратов центра «Исследовательский ядерный реактор» ТПУ Евгений Нестеров.

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Таллий получают на циклотроне – циклическом ускорителе тяжелых заряженных частиц. В него загружается тонкая пластина из золота, ее бомбардирует пучок альфа-частиц. В результате в мишени происходит ядерная реакция и образуется изотоп таллия-199. Его поставляют в медорганизацию в форме физраствора.

Помимо кардиологии, таллий-199 может использовать для диагностики в онкологии. Он уже зарекомендовал себя при диагностике рака молочной железы, гортани и гортаноглотки.