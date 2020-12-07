Белоруссия обвинила НАТО в подготовке вторжения

Белоруссия обеспокоена ростом оборонных расходов на 30-40% и наращиванию военной мощи в соседних странах, заявил начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин.

«США и НАТО наращивают усиления по освоению воздушного пространства Польши и стран Балтии. В частности, миссией НАТО по охране воздушного пространства Прибалтийских государств задействуются самолеты. Раньше их было четыре, сегодня их 15. Интенсивность боевых полетов в разы увеличилась, особенно последнее время, составляет практически до 40 полетов в день», — цитирует РИА Новости Косыгина.

По его словам, у белорусской стороны в который раз возникает логический вопрос: «для чего и для кого, против кого они (приготовления. — Прим. ред.) направлены?» Как отметил Косыгин, «вразумительных ответов» на данные вопросы у Минска до сих пор нет.

«Все это свидетельствует, что указанная деятельность Запада на территории восточноевропейских государств, в том числе Польши и стран Балтии, направлена на подготовку к применению сил. По нашей оценке, в ближайшей перспективе тенденция к наращиванию иностранного военного присутствия на территории соседних с нашей страной государств сохранится», — заявил начальник управления.

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Генерал указал также, что в случае резкого обострения военно-политической и стратегической обстановки «проводимые мероприятия позволят военному руководству США и НАТО в короткие сроки создать в Восточной Европе ударные группировки войск сил и подготовить их к боевому применению».

Польша хочет решить ситуацию в Белоруссии военным путем, заявил Лукашенко. «А с учетом высказываний отдельных политиков об исторической принадлежности западных регионов нашей страны к Польше, уже развернутые группировки войск сил из состава ОВС НАТО, которые сегодня располагаются в том числе в Польше, Литве, могут быть задействованы, конечно же, в настоящее время», — подчеркнул Косыгин.